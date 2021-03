Qui a tué Sara : une saison 2 pour la série de Netflix ? On a la réponse

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas dans le top 10 des programmes les plus vus de Netflix. Si La Chronique des Bridgerton, Lupin ou encore Ginny & Georgia ont squatté le palmarès, d'autres séries ont aussi passionné les abonnés de la plateforme comme Mon amie Adèle, The One ou plus récemment Qui a tué Sara ? Le thriller mexicain raconte comment, après 18 ans en prison, Álex (Manolo Cardona) décide de se venger des Lazcano qui l'ont accusé à tort du meurtre de sa soeur.

La saison 2 de Qui a tué Sara ? aurait déjà été tournée

Si vous avez terminé les 10 épisodes disponibles sur Netflix, bonne nouvelle : selon GQ Mexique, une saison 2 de Qui a tué Sara est bien prévue. Encore mieux, elle serait même déjà tournée ! C'est en tout cas ce qu'a assuré une source proche de la production au célèbre magazine. Le tournage aurait eu lieu fin 2020 après une pause suite à la pandémie de Covid-19. Une info qui n'a cependant pas encore été officialisée par Netflix.

Comment la pandémie a modifié la série

Tourner en pleine pandémie n'a d'ailleurs pas été très facile pour l'équipe. Caro Miranda qui joue Elisa a confié que les producteurs et réalisateurs ont dû légèrement modifié la série pour limiter la présence de figurants sur le tournage. "Après la pandémie, nous avons dû supprimer de nombreux extras, de nombreux plans de caméra. Les réalisateurs ont vraiment fait un excellent travail pour raconter une histoire à travers deux, trois, maximum cinq personnages" a-t-elle expliqué à GQ.