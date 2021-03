The One : une saison 2 possible ? Hannah Ware (Rebecca) donne son avis

Et si l'amour de notre vie pouvait être déterminé... par votre ADN. C'est le pitch de départ de la série The One, adaptée du roman Âmes Soeurs écrit par John Marrs (découvrez quelles autres séries Netflix ont été adaptées de romans). On y suit Rebecca Webb (Hannah Ware), la co-fondatrice de l'application MatchDNA, qui va faire cette étonnante découverte. Mais le dernier épisode se terminait sur une révélation qui pourrait tout changer... assez pour donner de l'espoir pour une suite ?

Hannah Ware s'exprime sur une saison 2 de The One

En tout cas, Hannah Ware ne ferme pas totalement la porte ! Interrogée par Express.co.uk, l'interprète de Rebecca a expliqué qu'elle ne savait pour l'instant pas si une saison 2 de The One est en préparation, mais pense qu'il y a encore des histoires à raconter.

"Je pense qu'il y a un sol fertile pour qu'il se passe beaucoup plus d'histoires intéressantes. Mais qui sait ?" a-t-elle confié. Bien que le succès soit au rendez-vous pour la série, qui est disponible sur Netflix depuis le 12 mars, l'actrice ne veut pas trop s'enflammer pour le moment. "Il y a toujours de l'espoir quand on a eu une si bonne expérience mais on ne sait jamais. C'est difficile d'avoir vraiment confiance en une suite car, comme je l'ai vécu dans d'autres expériences, on peut être incroyablement déçu" a-t-elle déclaré.

De son côté, Zoë Tapper, qui joue Kate, a donné à Express.co.uk quelques pistes sur ce qu'il pourrait se passer dans la suite de The One, si Netflix décide de lui donner une saison 2. "J'aime l'idée que lentement mais sûrement, tout va s'écrouler (...) Je suis excitée de voir où cela pourrait aller" a-t-elle expliqué.