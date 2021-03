Ginny & Georgia saison 2 : les théories sur la suite de la série Netflix

En plus, comme vous avez pu le voir avec leurs nombreuses références à la pop culture façon Gilmore Girls, Ginny et Georgia sont fille et mère mais aussi amies. "La relation entre Ginny et Georgia est le troisième personnage de la série" avait expliqué Sarah Lampert, la créatrice de la série Netflix, à Oprah Mag, "Elle vit toute seule. Elle change et évolue constamment. Il y a tant de scènes où les deux personnages communiquent entre elles par-dessus la tête de chacun. Elles sont intrinsèquement liées".

Ginny et Marcus pourraient enfin finir en couple dans la suite de la série Netflix

Ginny se rapprochait enfin de Marcus (Felix Mallard) à la fin de la saison 1, après avoir couché ensemble et caché leur "relation", ils avaient l'air prêts à être en couple. Mais avec la fugue de Ginny, leur idylle va-t-elle être écartée de la possible saison 2 ? Non, rassurez-vous, l'actrice Antonia Gentry a confié à TVLine à propos de la possibilité de romance avec Marcus : "J'espère bien ! Mais Ginny a tellement de choses à gérer avant ça. Elle se doit de gérer ses priorités. Elle a vraiment besoin d'un ami en ce moment. J'espère que Marcus pourra être cet ami pour elle, être là pour elle...".