Ginny & Georgia : avez-vous toutes les références de la saison 1 ?

Pretty Woman fait aussi partie des références de l'épisode pilote. Quand Georgia va faire du shopping, elle demande un sac et se demande si elle est sur le point d'avoir un "moment Pretty Woman". Pour rappel, dans la comédie romantique, Vivian interprétée par Julia Roberts entre dans un magasin de Rodeo Drive à Beverly Hills et se fait moquer par une employée. Dans Ginny & Georgia, la carte de crédit de Georgia est refusée et a donc elle aussi droit à sa scène gênante avec la vendeuse.

Georgia parle de Marcus Baker (Felix Mallard), le voisin, comme un "branleur en herbe à la Sean Hunter", une référence au personnage de Rider Strong dans Incorrigible Cory (Boy Meets World en VO). Et elle précise à sa fille qu'elle devrait plutôt sortir avec un ringard qui pourrait être un futur Mark Zuckerberg (le boss de Facebook). "N'avez-vous rien appris de Romy and Michele ?" lance-t-elle même en faisant référence au film avec Lisa Kudrow et Mira Sorvino, et au personnage du milliardaire Sandy Frink (Alan Cumming) dans Romy and Michele, 10 ans après.

Maxine (Sara Waisglass) pose à Ginny plusieurs questions un peu déplacées sur la mort de son beau-père. Elle lui avoue alors avoir vu tous les épisodes de New York, unité spéciale (qui a plus de 20 saisons). Maxine fait aussi une référence au Bachelor, en dévoilant à Ginny que Paul qui se rapproche de Georgia est le maire de Wellsbury et en l'appelant : "Paul 'attendant mon moment en mode Bachelor' Randolph". Maxine évoque aussi Vanderpump Rules, un dérivé de la téléréalité The Real Housewives of Beverly Hills en parlant de la demande en mariage de Jax Taylor pour Brittany Cartwright.

Ginny en a marre des hamburgers aux haricots mungo dans un flashback. "La pizza me manque" dit-elle, "je déteste cette connerie de dîner familial à la Stepford" en faisant référence aux Femmes de Stepford, roman d'Ira Levin adapté en films. Les internautes pensent en majorité qu'elle parle de la version de 2004, Et l'homme créa la femme, avec Nicole Kidman, Matthew Broderick, Christopher Walken et Glenn Close.

Ginny évoque aussi High School Musical et Grease quand elle confie à sa mère qu'elle ressemble à Vanessa Hudgens (la star de High School Musical) à Rydell High (le lycée de Grease). Le fait que Vanessa Hudgens joue Rizzo (au lieu de l'actrice originale Stockard Channing) dans le téléfilm live Grease : Live! est "tout ce qui va mal avec ta génération" lui rétorque alors Georgia.