New York Unité Spéciale saison 22 : le teaser des retrouvailles d'Elliot Stabler et Olivia Benson

Chris Meloni revient sur son départ de New York Unité Spéciale

Chris Meloni a fait sa dernière apparition dans New York Unité Spéciale dans l'épisode 24 de la saison 12, diffusé le 18 mai 2011 aux US. Après une affaire tragique, le coéquipier de Benson remettait sa démission. Un départ que n'avaient pas digéré les fans et qui avait un lien avec des négociations qui n'avaient pas abouties entre l'acteur et la production. En interview pour People, l'acteur est récemment revenu sur son départ. "Pour moi, c'est la façon dont tout s'est terminé... le mot que j'utiliserais serait que ce n'était pas très élégant" a-t-il confié, ajoutant : "Au final, ils ont géré ça en mode : 'Ok, à plus'. Donc moi je me suis dit : 'D'accord, pas de problème. On est tous des adultes. A plus'. Et je suis parti vers de nouvelles aventures pour faire des choses que je voulais faire". Il a ensuite joué dans les séries Wet Hot American Summer, Underground ou encore dans Happy! et The Handmaid's Tale.