Grey's Anatomy, The Flash, House of Cards... ces séries qui ont viré un acteur après une polémique

Comme les mouvements "Balance ton porc" ou "#MeToo" avaient soulevé un vent de protestations et de dénonciations, le mouvement Black Lives Matter - enclenché par la mort de George Floyd - délie lui aussi les langues. On a pu le voir avec les nombreuses accusations portées contre Lea Michele par plusieurs co-stars de Glee ou encore contre Hartley Sawyer, l'interprète de Ralph Dibny dans The Flash. Alors que des anciens messages racistes et sexistes ont refait surface sur Twitter, la CW, Berlanti Productions, Warner Bros. TV et le producteur exécutif Eric Wallace ont décidé de le virer de la série. Il n'est pas le seul à avoir subi ce genre de conséquences. Voilà d'autres acteurs et actrices à avoir été écarté(e) d'un tournage suite à une polémique.

Isaiah Washington (Grey's Anatomy)