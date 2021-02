The Mandalorian saison 3 : Gina Carano (Cara Dune) virée de la série par Disney

Les tweets de Gina Carano font polémique...

Depuis plusieurs mois maintenant, Gina Carano - l'interprète de Cara Dune dans The Mandalorian, se retrouve au centre de différentes polémiques. En cause ? Ses nombreux commentaires postés sur Twitter ou Instagram à travers lesquels elle se moque ouvertement des codes de la communauté LGBTQIA+, réécrit l'histoire en minimisant le rôle des Nazis sur le traitement réservé aux Juifs et en comparant tout ça à la situation des Conservateurs aux USA ou révèle son côté complotiste en s'attaquant à la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine. Et c'est sans parler de ses critiques répétées à l'encontre des masques et autres gestes barrières mis en place pour lutter contre la Covid-19.

...Disney décide de virer l'actrice

Un comportement qui énerve les fans de la série Star Wars - d'autant plus que Gina Carano ne perd jamais une occasion de vanter sa liberté d'expression et d'en rajouter une couche, et qui n'est logiquement pas passé inaperçu auprès du studios. Conscient que ses propos ne collent en rien aux valeurs familiales que l'entreprise tente de transmettre, Disney vient donc de virer l'actrice.

Dans un communiqué transmis à Deadline, Lucasfilm déclare notamment, "Gina Carano n'est désormais plus employée par Lucasfilm et il n'y a aucun projet à venir avec elle. Ses messages sur ses réseaux sociaux qui dénigrent des personnes en fonction de leurs identités culturelles et religieuses sont odieux et inacceptables".

Quel avenir pour Cara Dune ?

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore ce qu'il adviendra de Cara Dune dans l'intrigue, même si selon les informations de Deadline, il n'est pas impossible que ce personnage disparaisse de la série, "Il semblait évident que nous devions retrouver Cara Dune plus souvent. Maintenant non".

Néanmoins, les fans de The Mandalorian ne semblent pas prêts à dire au revoir à cette héroïne. Aussi, de nombreux internautes ont lancé le mouvement #LucyLawlessInStarWars afin de permettre à l'ex-interprète de Xena la guerrière - également vue dans Spartacus ou Agents of Shield, de reprendre ce rôle. On ne sait pas s'ils seront entendus, mais le message est passé.