The Expanse saison 6 : la série renouvelée et annulée, un acteur viré avant la fin

Amazon Prime Video vient d'offrir un véritable ascenseur émotionnel aux fans de The Expanse. Ce mardi 24 novembre 2020, la plateforme de streaming a dans un premier temps révélé deux bonnes nouvelles. La première, la diffusion de la saison 5 inédite débutera le 16 décembre prochain (3 épisodes seront mis en ligne d'un coup puis, à la manière de The Boys, un nouvel épisode sera ensuite diffusé par semaine). La deuxième, la série de science-fiction qui bénéficie d'une popularité incroyable a déjà été renouvelée pour une saison 6.

The Expanse renouvelée et annulée

Malheureusement, cela a immédiatement été précisé, la saison 6 de The Expanse sera également la dernière. Tandis qu'un 9ème tome de la saga littéraire éponyme écrite par Daniel Abraham et Ty Frank, dont est adaptée la série, est attendu d'ici quelques mois, les producteurs ont fait le choix de s'arrêter là.

De quoi craindre une conclusion précipitée avec différentes intrigues condensées et des histoires passées à la trappe, faute de temps ? Difficile à dire. Dans un communiqué, Andrew Kosove et Broderick Johnson, producteurs exécutifs, ont souhaité rassurer les fans des romans en leur promettant qu'ils seront tout de même satisfaits, "Depuis le jour où nous nous sommes engagés à donner vie à cette série jusqu'à cette dernière saison, nous avons travaillé sans relâche pour être fidèles à la vision des auteurs. Nous sommes fiers d'avoir l'un des castings les plus variés qui soit et de donner une tribune aux histoires qui ont de l'importance. Nous remercions tout particulièrement Daniel Abraham et Ty Franck, les auteurs des romans et de la série, ainsi que Naren Shankar, le showrunner de la série". A suivre donc.

Un acteur majeur viré

Pour l'anecdote, peu d'informations sont logiquement connues sur cette saison 6, mais on vient déjà d'apprendre qu'elle se fera sans Cas Anvar, l'interprète d'Alex. Depuis plusieurs mois, le comédien se retrouve en effet au centre d'accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles à l'encontre de dizaines de femmes. Des événements qui n'auraient pas eu lieu sur les plateaux de tournage, mais qui se seraient notamment déroulés durant différentes conventions avec des fans.

Cet été, le studio Alcon Entertainment (qui produit la série) avait annoncé qu'une enquête indépendante allait être lancée afin de faire la lumière sur cette affaire. Et si la conclusion n'a jamais été dévoilée, l'absence de Cas Anvar pour la fin de la série semble néanmoins nous donner un gros indice sur celle-ci. Reste désormais à savoir quel destin attendra Alex dans les prochains épisodes...

A noter que Cas Anvar a toujours démenti ces accusations. Suite à l'annonce d'une enquête le concernant, l'acteur avait déclaré dans un communiqué, "Je soutiens cette enquête indépendante, je respecte le fait que les femmes qui se sont plaintes doivent être entendues et je me rendrai disponible afin de participer à ce processus de façon appropriée afin de pouvoir réfuter toutes ces accusations sérieuses qui vont à l'encontre même de mes valeurs".