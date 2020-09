The Boys saison 2 : pourquoi Amazon Prime Video ne diffuse qu'un épisode par semaine ?

Une diffusion hebdomadaire importante

Après avoir mis en ligne les 3 premiers épisodes de la saison 2 de The Boys la semaine passée, Amazon Prime Video poursuivra la diffusion de la série ce vendredi 11 septembre. Le twist ? Dès demain, la plateforme entamera une diffusion hebdomadaire composée d'un seul épisode inédit. Un concept rare dans le monde du streaming (Netflix a pris pour habitude de balancer l'intégralité de ses saisons en un seul bloc), mais une nécessité pour Eric Kripke, le créateur de la série.

"Pour info, ça n'est pas une décision d'Amazon. Ça vient vraiment de nous. C'est nous qui leur avons pitché cette envie" a-t-il notamment prévenu à Collider. Un choix qui, avant de surprendre les fans de The Boys, a visiblement déstabilisé les dirigeants de Prime Video, "Beaucoup de personnes n'étaient pas chaudes car c'était nouveau et ils ne font pas ça souvent. Mais on voulait vraiment le faire et Amazon a finalement accepté de tester".

Une décision prise pour les fans et la série

Mais alors, pour quelle raison Eric Kripke et son équipe rêvaient-ils de diffuser progressivement ces nouveaux épisodes à l'ère du binge-watching ? Tout simplement pour nous permettre de savourer, "Notre sentiment est que, lorsque tout est diffusé d'un seul coup, on se retrouve dans une consommation excessive. Les gens défoncent la série en une semaine ou deux. Il y a donc une énorme activité d'un coup et cela redescend et disparaît aussi vite".

Or, Eric Kripke l'a rappelé, c'est finalement le pire cauchemar d'un créateur. Personne n'a envie de voir son oeuvre, qui a mis des mois à prendre vie, tomber dans l'oubli en quelques jours seulement, "Il y a tellement de moments excellents dans cette saison 2, on voulait donc permettre aux gens de prendre le temps de les digérer. De cette façon, ils peuvent y réfléchir et en parler avant de passer à autre chose. Ça permet à la série de vivre plus longuement dans les conversation."

Une situation frustrante pour certains, mais le papa de The Boys en est persuadé, c'est finalement pour le bien de tous, "Un peu d'anticipation, c'est forcément une bonne chose".