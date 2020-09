The Boys saison 2 : 3 raisons de regarder ces nouveaux épisodes totalement fous

Une saison plus humaine

Clairement, ce début de saison 2 n'est pas sans défauts. On ne s'ennuie jamais, mais on navigue régulièrement sur un faux rythme assez frustrant où l'on sent que la série a du mal à redécoller immédiatement. Néanmoins, ce nouveau rythme est loin d'être inutile puisqu'il permet aux créateurs de se consacrer un peu plus aux personnages et à cet univers. Là où la première saison était assez simpliste dans sa forme avec beaucoup de "boom boom boom", ces nouveaux épisodes tentent une approche plus humaine de cette histoire.

Les chemins personnels de A-Train, The Deep, Starlight continuent leur évolution, Homelander fait face à une concurrence inattendue qu'il ne maîtrise pas (en plus de se découvrir une envie cruelle de jouer au papa), Kimiko se révèle de plus en plus passionnante avec son histoire brisée, la relation chaotique entre Butcher/Hughie annonce quelque chose de plus profond, Stormfront cache des ambitions mystérieuses... Bref, personne n'est oublié et l'histoire gagne en profondeur.

C'est également devenu possible grâce à cet univers qui prend une autre ampleur. A l'instar des personnages qui grandissent, on assiste avec plaisir à l'extension de ce monde où les mutants sont plus présents que jamais, où Vought se révèle toujours plus machiavélique et où toutes les cartes sont redistribuées. Là où la saison 1 avait sa petite routine Butcher et sa bande vs Les Sept, les enjeux sont nettement plus grands, importants et épiques dans cette saison 2, ce qui permet à The Boys d'être moins superficielle, d'avoir une véritable âme et d'accentuer ses ambitions. Que demander de plus ?