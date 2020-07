The Boys saison 2 : nouvel extrait WTF et sanglant, une saison 3 déjà en préparation

Une saison 3 déjà en préparation

La saison 2 de The Boys ne sera pas mise en ligne avant le 4 septembre sur Prime Video, mais la plateforme de streaming d'Amazon est déjà tournée vers l'avenir. Cela vient d'être annoncé par Eric Kripke (le créateur de cette série anti-super-héroïque), une saison 3 a en effet récemment été commandée. Un renouvellement précoce ? Oui, mais particulièrement utile pour le showrunner et son équipe, notamment face à la crise sanitaire du moment.

Invité du Comic-Con 2020, Eric Kripke a ainsi déclaré, "Les scénaristes et moi travaillons déjà intensément dans notre salle d'écriture virtuelle. On espère pouvoir tourner ça début 2021, mais ça dépendra d'un microscopique virus". A ce sujet, l'épidémie - à travers le comportement humain, ainsi que le mouvement Black Lives Matter, pourraient même se retrouver au centre des futures intrigues. Le papa de The Boys l'a ironiquement dévoilé, "Nous sommes tristes de vous annoncer que le monde nous donne actuellement beaucoup trop d'inspiration et d'idées à traiter..." Rendez-vous fin 2021, début 2022 pour découvrir le résultat à l'écran, mais on peut s'attendre à une montée en puissance de la violence. Oui, c'est encore possible dans cet univers.

Un nouvel extrait What The Fuckement sanglant

D'ici là, c'est bien la saison 2 qui nous sera proposée cette année. Et comme on peut le découvrir dans un nouvel extrait inédit, The Boys n'a pas attendu les événements de 2020 pour passer un cap dans le domaine du WTF et du sanglant. Au programme ici ? On ne va pas trop vous spoiler pour ne pas vous gâcher la surprise, mais il s'agit d'une course-poursuite (sur l'eau) entre la team de Butcher et The Deep accompagné de certains animaux très spéciaux. C'est improbable, déjanté, complètement con (dans le bon sens) et gore à souhait, bref, c'est la promesse d'une saison 2 épique. Bon appétit.