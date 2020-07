The Boys saison 2 : du sang, des explosions et séquences WTF dans une bande-annonce épique

Quel beau mercredi 8 juillet 2020. Tandis que Netflix en a profité pour nous dévoiler la bande-annonce de la saison 2 de Umbrella Academy, Prime Video a fait notre bonheur en mettant en ligne un nouveau trailer déjanté de la saison 2 de The Boys, dont la diffusion débutera à partir du 4 septembre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne sera pas déçu.

Une saison 2 toujours plus folle

Suite à ses agissements en saison 1, la team de Butcher sera désormais considérée comme "ennemie n°1" aux USA et Hughie, Marvin, Kimiko et le Français seront donc victimes d'une terrible chasse à l'homme qui les obligera à se cacher. Heureusement, si Butcher se fera discret au début de cette histoire, la faute à la révélation sur sa femme l'an passé, il reviendra plus en forme que jamais afin de sauver ses potes et taper du super-héros.

En moins de deux minutes, cette nouvelle vidéo nous promet ainsi de nouveaux affrontements épiques où le sang coulera à flot, les explosions résonneront un peu partout et où les séquences de combats se mêleront aux scènes WTF pour notre plus grand plaisir. Oui, The Boys est la seule série capable de passer d'une tête décapitée à une léchouille perverse de lait de façon extrêmement naturelle. On a hâte !