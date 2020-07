The Boys saison 2 : un court-métrage très spécial centré sur Butcher sera proposé en bonus

L'absence mystérieuse de Butcher

La saison 2 de The Boys - attendue le 4 septembre sur Prime Video, s'amusera à nous surprendre. En plus de bénéficier d'une diffusion à l'ancienne (les trois premiers épisodes seront mis en ligne d'un seul bloc, les suivants seront proposés de façon hebdomadaire), la série anti-super-héroïque proposera aux fans un excellent bonus : un court-métrage centré sur Butcher.

"Alors que la saison 2 débute, Butcher est aux abonnés absents. Et puis soudain [plus tard dans la saison], il débarque de nul part" tease Eric Kripke (le showrunner) à Collider. Une révélation qui n'est en rien surprenante au regard du final de la saison 1 où le personnage de Karl Urban prenait un coup sur la tête en apprenant que sa femme n'était pas morte mais qu'elle élevait le fils de Homelander, ce qui remettait en question sa cause.

Un court-métrage spécial

Le rapport avec le court-métrage ? C'est très simple, Eric Kripke le dévoile ensuite, "Dans l'épisode 2, nous avions donc tourné quelque chose qui révélait où il était passé, ce qu'il avait vécu..." Or, selon le papa de The Boys, ces révélations affaiblissaient le résultat à l'écran, "Finalement, ça ne cadrait pas vraiment avec l'épisode parce que ça rendait l'histoire de Butcher moins mystérieuse et intrigante, et ça ralentissait le rythme".

Aussi, afin de ne pas perdre inutilement ce qui avait été tourné et offrir aux fans une plus grande expérience, ces séquences ont tout simplement été compilées et remontées afin d'en faire ressortir un court-métrage qui sortira en même temps que les premiers épisodes, "C'est un petit bonus. Il y aura des références dans la série qui n'auront pas forcément de sens si vous ne regardez pas ce court !"

Deux fois plus de The Boys ? Qui a dit que 2020 était une mauvaise année !?