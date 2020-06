The Boys saison 2 : pas de binge-watching cette année et c'est une très bonne nouvelle

Nouveau format de diffusion

Il faudra faire preuve d'un peu de patience avant de pouvoir découvrir l'intégralité de la saison 2 de The Boys. Prime Video - la plateforme de streaming d'Amazon, l'a révélé ce week end, c'est le 4 septembre prochain qu'elle sera ajoutée à son catalogue. Par ailleurs, Eric Kripke - le papa de cette série super-héroïque pas comme les autres, l'a ensuite précisé, les nouveaux épisodes ne seront pas faits pour être binge-watchés.

"Nous avons tellement hâte de vous dévoiler cette saison 2. C'est encore plus fou, plus étrange, plus intense, plus éprouvant... En fait, c'est beaucoup trop, à tel point que l'administrateur de la santé publique aux USA a demandé à ce que seuls les 3 premiers épisodes soient mis en ligne le 4 septembre et que les 5 autres soient diffusés de façon hebdomadaire" a-t-il ainsi dévoilé dans un communiqué. Autrement dit, Prime Video va faire l'inverse de Netflix en nous proposant un format de diffusion plus télévisuel afin de faire monter progressivement l'excitation.

Une décision intelligente

Un choix frustrant à l'heure où le binge-watching est devenu la norme ? Au contraire, c'est probablement la meilleure des décisions. Là où de nombreux fans de la série Dark (Netflix) se sont jetés dessus ce week end afin d'être les premiers à tout voir et ne pas se faire spoiler, The Boys fera donc le pari de vivre avec nous sur la durée.

Eric Kripke l'a en effet rappelé, il n'y a rien de plus efficace que le temps pour savourer pleinement ce qui se passe à l'écran et faire grimper l'attachement du public à une histoire et des personnages, "Nous voulions vous laisser le temps d'halluciner, de digérer, de discuter, d'alterner des montées/descentes... avant de vous offrir une nouvelle dose. On ne fait ça que pour votre bien-être."

The Boys, future grosse série ?

Une décision osée aujourd'hui, mais pourtant très intelligente. Alors que l'équipe créative semble s'être démenée comme jamais sur le tournage afin de nous offrir le meilleur résultat possible, il n'y a rien de plus frustrant pour elle que d'imaginer le public s'avaler les épisodes sans jamais prendre le temps d'en apprécier pleinement le résultat et l'oublier au bout de deux semaines.

Après tout, imaginez si les saisons de Game of Thrones avaient été mises en ligne d'un seul coup chaque année... Jamais nous n'aurions pu passer autant de temps à imaginer des théories sur la suite, à pleurer la mort d'un personnage ou à se réjouir de l'avancée d'une intrigue. Et clairement, il nous fallait bien une semaine pour nous remettre de l'impact du "Red Wedding", du choc du duel La Montagne / Oberyn ou de la badasserie de la "Bataille des Bâtards".

De fait, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que si le créateur de The Boys veut se rapprocher d'un format à la Game of Thrones, Westworld ou Watchmen, c'est qu'il a forcément confiance en son travail, ce qui nous laisse donc espérer des épisodes au moins aussi fous que dans ces séries avec une exploration de la mythologie, des prises de risques supplémentaires et un nouveau travail sur le rythme. Et rien que pour ça, l'attente vaudra le coup !