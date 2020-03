The Boys saison 2 : Stormfront se dévoile, Aya Cash promet une "bombe nucléaire" très "dangereuse"

Une super-héroïne explosive

La saison 2 de The Boys accueillera une nouvelle super-héroïne. Malheureusement pour Butcher (Karl Urban) et sa bande, ce personnage incarné par Aya Cash (You're the Worst) n'aura en réalité rien de "super" dans son comportement. Au contraire, surnommée Stormfront, cette nouvelle venue au sein des Seven s'avérera être encore pire qu'Homelander (Antony Starr).

Dans un entretien accordé à EW (qui a par ailleurs dévoilé les premières images), la comédienne n'a pas hésité à décrire Stormfront comme "une grenade jetée dans le monde d'Homelander et des Seven, qui va causer énormément de problèmes". Adaptée d'un personnage ultra sadique et nazi dans les comics, cette héroïne sera tout simplement explosive : "Elle est comme une bombe nucléaire. Quoi que ce n'est peut-être pas le bon terme, on est plus à Tchernobyl !"

Une terrible manipulatrice

Et si Stormfront sera en partie réécrite dans la série (les comics peuvent être très trash avec le personnage original), cette nouvelle version devrait jouer avec nous de la pire des façons. Après avoir révélé, "Elle est là pour ramener Vought à ses débuts avec l'idée originale derrière la création des super-héros. Elle peut être très féministe, c'est une femme libre", Aya Cash a rappelé qu'il faudra toujours faire très attention avec elle.

"Il y a plusieurs moments où, en tant que fan, vous allez pouvoir vous identifier à elle et être d'accord avec ce qu'elle dit. Mais c'est ce qui fait de ces personnes les plus dangereuses" a dévoilé l'actrice. "Vous allez débuter la saison en imaginant Stormfront d'une certaine façon avant de découvrir qu'elle est complètement autre chose".

Oui, celle qui viendra bouleverser l'univers de Homelander, "Il est habitué à faire peur aux autres, elle va lui tenir tête", pourrait se révéler être la plus horrible des personnages de The Boys. On a hâte !