Black Widow : une sortie sur Disney+ à cause de la Covid-19 ? Le patron de Disney se confie

Dans quelques jours, Disney+ va étendre son offre avec le lancement de Star, une nouvelle section dédiée à un contenu plus adulte (rien à voir avec le porno, il s'agira simplement de films/séries classiques mais à éviter pour les enfants de moins de 10 ans). Par ailleurs, on s'en doute malheureusement, de nombreuses salles de cinéma à travers le monde risquent d'être fermées pendant encore quelques mois, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui n'a visiblement pas l'intention de disparaître.

Une sortie au cinéma pour Black Widow ?

De fait, de nombreux fans du MCU se posent désormais une question : peut-on espérer voir les producteurs de Black Widow - le fameux film solo centré sur l'héroïne de Scarlett Johansson, être directement mis en ligne sur la plateforme de Disney, comme cela a déjà été le cas pour Artemis Fowl, Mulan ou Soul, ou bien Marvel va-t-il réellement attendre le 7 mai pour dévoiler le film au cinéma ?

Bonne nouvelle, on a la réponse. A l'occasion de l'investor day de Disney, Bob Chapek - le CEO de l'entreprise, a déclaré : "On a toujours l'intention de lui offrir une sortie au cinéma !" Une déclaration peu surprenante quand on sait que le budget du film est aux alentours de 200 millions de dollars, soit une somme difficilement transformable en profit sur Disney+, et que cette sortie a déjà été repoussée à de multiples reprises.

Marvel attendra jusqu'au dernier moment pour décider

Néanmoins, Bob Chapek l'a également sous-entendu, la situation pourrait encore évoluer avec le temps. Selon lui, c'est le comportement du public dans les mois à venir qui pourrait dicter la ligne de conduite du studio avec ce film, "Nous allons analyser avec précaution la réouverture des salles et le sentiment des spectateurs face à l'idée de retourner au cinéma".

Or, quand on sait que retenir un film d'une telle ampleur dans les placards pendant aussi longtemps peut coûter très cher au studio et que d'autres films issus du MCU sont attendus dans les mois à venir, Marvel/Disney pourraient, dans le cas où la situation sanitaire serait identique au printemps prochain, ne pas vouloir repousser une énième fois Black Widow. Autant dire que l'option Disney+ n'est pas totalement fermée.