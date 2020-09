Black Widow sera très différent des autres films du MCU grâce aux scènes d'action

La faute à l'épidémie de Covid-19 qui ne semble pas vouloir s'arrêter, la sortie au cinéma de Black Widow est sans cesse repoussée par Disney. D'après les dernières révélations, le film solo de l'héroïne incarnée par Scarlett Johansson pourrait donc ne plus sortir en novembre prochain mais être décalé à 2021...

Black Widow vs les autres héros du MCU

Une véritable déception pour les fans, d'autant plus que Cate Shortland (la réalisatrice) vient de faire quelques confidences très prometteuses. Au micro de Total Film, elle a en effet promis que son film nous proposera un genre d'action totalement inédit dans le monde du MCU.

"Black Widow est la seule héroïne qui n'a pas de super-pouvoirs. Et on voit ça comme une réelle force, car elle doit toujours creuser au plus profond d'elle-même pour se sortir de situations chaotiques", a notamment déclaré Cate Shortland, avant d'ajouter plus loin, "Surtout qu'on l'enfonce dans des trucs vraiment difficiles."

Sa différence ? Sa grande force

Selon la cinéaste, c'est cette différence de niveau vis-à-vis de ses collègues au sein des Avengers et la fragilité de son côté humain qui permettraient à l'héroïne d'être si passionnante à suivre dans Black Widow, "Natasha est comme Clarice (Jodie Foster) dans Le Silence des Agneaux. C'est génial, parce que lorsqu'elle tient son arme, il tremble. Et pourtant, elle est toujours très forte à l'intérieur, et résiliente. C'est ce que je voulais apporter au personnage."

Au final, même si le film fera partie intégrante du monde super-héroïque de Marvel, Black Widow pourrait surtout avoir une vibe à la Mission Impossible / James Bond particulièrement excitante, "Vous ne la suivez jamais traverser toutes ces choses en vous disant qu'elle arrivera forcément à s'en sortir. Vous voulez voir son courage, sa détermination. Et c'est ce qu'on met en scène."

Vivement que le Covid-19 disparaisse qu'on puisse enfin découvrir le film !