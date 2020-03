Black Widow : Natasha et sa famille face à un Taskmaster sadique dans la bande-annonce

A moins d'une mauvaise surprise liée au Coronavirus, c'est le 29 avril prochain que Black Widow - le premier film solo centré sur l'héroïne incarnée par Scarlett Johansson, sortira au cinéma. Et afin de nous hyper une dernière fois avant sa sortie en salles, Marvel vient de mettre en ligne son ultime bande-annonce.

Entre déception et promesses

Au programme ? Des fonds verts moches, des scènes d'action à la limite de la lisibilité et beaucoup trop souvent over the top (on se croirait parfois devant Fast & Furious), de faux accents russes ridicules et... des trucs assez sympa. Si le film arrive avec 10 ans de retard au sein du MCU - l'action se déroule d'ailleurs avant Infinity War/Endgame, il aura au moins le mérite de nous offrir quelques moments plutôt cool.

Non seulement la dynamique de la "famille" devrait être efficace et à l'origine de scènes amusantes indispensables dans un Marvel, mais surtout, Taskmaster - le grand vilain de cette histoire, est plein de promesses. A la fois badass, surprenant et original (il maîtrise à la perfection les mouvements/aptitudes de ses adversaires), il nous laisse espérer un affrontement passionnant face à Natasha.