Black Widow, Eternals, West Side Story... les sorties repoussées à 2021

En France et à l'étranger, la Covid-19 continue de se propager et les grands studios de production doivent donc faire face à un dilemme : maintenir la sortie de leurs films et risquer un succès modéré voire un flop ou bien repousser les sorties, en attendant une période plus propice. Un choix déjà fait par de nombreux distributeurs qui, pour certains, sont déjà à leur deuxième report. C'est le cas de Disney. Après avoir annulé la sortie de Mulan en salles dans de nombreux pays du monde (le film sera dispo chez nous le 4 décembre sur Disney+ sans frais supplémentaires), le studio a décidé de prendre de nouvelles décisions quant à certains de ses films les plus attendus.

Black Widow et la line-up de Disney repoussés

Résultat, les aventures en solo de Black Widow n'arriveront pas sur nos écrans avant 2021 ! Le film avec Scarlett Johansson, David Harbour et Florence Pugh, initialement prévu pour fin avril 2020 sortira finalement un an plus tard, le 7 mai 2021 aux Etats-Unis. Un report qui bouscule la line-up du distributeur et provoque donc le report des autres films en prévision comme Eternals (prévu en février 2021 et finalement programmé pour novembre 2021) et Sang-Chi and the Legend of the Ten Rings (prévu pour le 7 mai 2021 et repoussé au 9 juillet 2021).

Les films FOX qui appartient désormais à Disney sont également impactés. The King's Man : première mission a déjà été repoussé mais sera finalement dispo deux semaines plus tôt que prévu aux USA (12 février 2021). La sortie de Mort sur le Nil (prévu pour le 14 octobre en France) est repoussée au 18 décembre aux US et celle du remake de West Side Story de Steven Spielberg est carrément repoussé d'un an et sortira finalement en décembre 2021. A noter que les nouvelles dates françaises n'ont pas été annoncées mais elles devraient se caler sur les dates de sorties américaines.