Mulan : le film sortira finalement sur Disney+ aux Etats-Unis (et ça va coûter cher)

Tremblement de terre à venir pour le monde du cinéma ? Alors que de nombreuses salles attendent avec impatience le retours des blockbusters afin de revoir la fréquentations à la hausse, Disney - fortement impacté par la crise économique actuelle et peu convaincu d'une amélioration sanitaire rapide face à l'épidémie de Covid-19, vient de prendre une décision fracassante.

Mulan passe par la VOD

Après avoir repoussé plusieurs fois la sortie au cinéma de Mulan, sa nouvelle adaptation live-action très attendue du public, le studio a tout simplement pris la décision de se passer des salles et de proposer directement le film sur Disney+, sa propre plateforme de streaming, à partir du 4 septembre 2020. Toutefois, attention, n'espérez pas le retrouver dans votre catalogue habituel. Conscient de l'intérêt du public porté à ce projet signé Niki Caro, Disney optera ici pour la VOD.

Au programme ? Préparez psychologiquement votre banquier, il lui faudra accepter de vous voir dépenser 29,99 dollars pour découvrir le film (en plus de votre abonnement). Une somme très importante (c'est 10/15€ de plus qu'un DVD, 5/10€ de plus qu'un Blu-ray), d'autant plus qu'il ne s'agira que d'une location et non d'un achat définitif, mais qui ne semble pas choquer Bob Chapek - CEO de Walt Disney Company. Lors d'un rendez-vous avec la presse, il a notamment confié, "Cette idée de proposer au public ce film à un prix de 29,99$ est très intéressante à notre sens. Mais nous apprendrons à partir de là".

Une décision inquiétante ?

Cette dernière phrase est d'ailleurs loin d'être anodine et a de quoi faire trembler les salles de cinéma. En lisant entre les lignes, on comprend que Disney devrait utiliser cette sortie inédite pour potentiellement revoir sa stratégie pour les mois/années à venir à l'aide des retours du public. Dans le cas d'un véritable succès, il ne serait en effet pas impossible que d'autres films suivent le mouvement, notamment Black Widow, le premier film solo de la Avengers. Après tout, une sortie en VOD directement mise en place sur sa plateforme signifie que Disney n'a plus besoin de partager ses revenus avec les exploitants ou d'autres sites de VOD. Or, en période de crise et alors qu'un retour à la normale semble lointain, tout profit est bon à prendre. Et ce n'est pas Warner Bros qui le contredira, le studio ayant connu un joli succès en VOD avec le film Scooby ! aux USA pour un prix de 20$.

A noter que la méthode de sortie de Mulan en France ne semble pas encore décidée. Si Variety assure que le film sortira sur Disney+ dans tous les pays où la plateforme est présente et en salles là où elle ne l'est pas, la récente réouverture des cinémas chez nous et l'attente de celles-ci envers la diffusion des blockbusters pour sauver leur avenir pourraient potentiellement convaincre Disney de faire une exception chez nous. A suivre.