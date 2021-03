Ginny & Georgia : après le clash de Taylor Swift, Antonia Gentry (Ginny) réagit

L'interprète de Ginny semble répondre à Taylor Swift

Alors que les fans, le casting et la créatrice espèrent une saison 2 pour Ginny & Georgia, la série Netflix avait été clashée par Taylor Swift et ses fans pour une phrase du scénario sur Twitter. La raison de leur colère ? Une des nombreuses références à la pop culture dans cette saison 1 concernait Taylor Swift et sa vie privée. "Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu changes d'hommes plus vite que Taylor Swift" lance ainsi Ginny (Antonia Gentry) à sa mère Georgia (Brianne Howey) dans une scène. Une "blague facile et profondément sexiste", même pas "drôle" d'après l'interprète de Bad Blood, Blank Space ou encore Shake It Off.

L'actrice Antonia Gentry, qui joue Ginny, la lycéenne qui a sorti cette phrase, a réagi. Dans un long post Instagram, sans préciser qu'elle parle de l'affaire avec Taylor Swift, elle a déclaré : "Merci pour l'amour et le soutien que vous m'avez témoignés ainsi qu'à notre série, Ginny and Georgia, au cours de la semaine dernière". Et il se trouve que "la semaine dernière", c'est justement le moment où la polémique sur sa blague est née sur les réseaux. Elle remercie donc les internautes qui ont soutenu la série malgré ce bad buzz.