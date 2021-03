Ginny & Georgia : Antonia Gentry surprise par la première scène de sexe entre Ginny et Marcus

"Je ne m'attendais pas du tout à ça", confie Antonia Gentry à propos de la scène de sexe entre Ginny et Marcus (Felix Mallard) dans l'épisode 1 de la saison 1 de Ginny & Georgia sur Netflix. Certains spectateurs n'étaient pas non plus préparés à découvrir cette séquence assez inattendue : Ginny et son voisin couchent ensemble d'un coup alors qu'ils se connaissent à peine. C'est surtout qu'il s'agit de la première fois de l'adolescente, qui est plutôt du genre timide et réservée.

Antonia Gentry réagit à la scène de sexe inattendue

Antonia Gentry (Ginny) a donc eu l'occasion d'exprimer sa surprise lors d'une interview avec Refinery29 : "Ce n'est certainement pas quelque chose que j'aurais fait. C'est bizarre parce que Ginny est peu sûre d'elle. Elle n'a pas l'habitude d'avoir toute cette attention sur elle, mais en même temps, elle est la fille de sa mère. Elle veut ressentir toutes ces choses. Elle veut avoir des amis, avoir un petit ami, mais elle ne sait pas encore comment. Je pense que pour elle, c'était très impulsif. Bravo à elle pour ça !"

L'actrice de Ginny & Georgia, la nouvelle série de Netflix, a ensuite confié : "Ginny est une romantique... Elle se lance dans le sexe en pensant qu'elle obtiendra quelque chose, la passion, mais elle en tire autre chose. Et c'est la surprise, la découverte pour elle (...) Pour certaines personnes, c'est spécial. Mais pour d'autres... ça ne l'est pas."

"Mes expériences au lycées étaient gênantes"

Antonia Gentry a aussi avoué quelques détails sur sa vie personnelle : "Mes expériences au lycée étaient gênantes. Je me sentais vulnérable. J'ai été capable de ressentir le même genre de gêne et d'incertitude que beaucoup d'adolescents ressentent. J'espère qu'ils se sentent plus visibles et moins anxieux à propos de tout ça, surtout les jeunes filles."