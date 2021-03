Qui a tué Sara ? saison 2 : Netflix annonce la date de sortie !

Et si finalement, les Lazcano n'était en aucun cas responsable du meurtre de Sara ? Dans la suite de Quien mato a Sara ?, on va notamment apprendre que la petite soeur d'Alex et la petite amie de Rodolfo était en réalité "plus dangereuse qu'on ne le croyait" : les confidences de sa meilleure amie sèmeront le doute. Et puis, qui est le corps déterré par Alex ? Préparez-vous à encore plus de rebondissements et de mystères !