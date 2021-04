Qui a tué Sara ? sur Netflix: 5 choses à savoir sur Manolo Cardona (Alex Guzmán)

Manolo Cardona est ami avec une star d'Hollywood

On sait également que Manolo Cardona est ami avec une star d'Hollywood. En effet, l'acteur colombien a confié à Page Six être proche d'une actrice elle aussi originaire de Colombie et très connue : Sofia Vergara. Eh oui, le héros de Qui a tué Sara ? connaît bien l'interprète de Gloria dans Modern Family. Ce qui veut dire qu'il doit aussi connaître Joe Manganiello (True Blood, Magic Mike), le mari de Sofia Vergara. "Nous nous connaissons et elle est si gentille" a-t-il avoué au média, "Je ris beaucoup avec elle les quelques fois où nous nous voyons". Et "si j'obtiens un jour l'autorité que Sofía a, ce serait fantastique" a-t-il ajouté.