QUIZ The Circle : es-tu un(e) vrai(e) expert(e) de l'émission Netflix ?

Après le succès de The Circle Game France, The Circle Brasil et The Circle US sur Netflix, l'émission de télé-réalité est de retour avec la saison 2 de sa version américaine ! Le concept reste le même : devenir le ou la plus populaire afin de remporter les 100 000 dollars promis à la clé ! Les fausses identités sont toujours permises : les catfish de The Circle US saison 2 se sont d'ailleurs tous retrouvés en finale. Seuls Chloe (vue aussi dans Too Hot To Handle) et Courtney étaient réels. Si jamais vous avez maté tous les épisodes, amusez-vous avec notre quiz pour tester vos connaissances sur The Circle.