The Circle saison 2 : une ex-candidate de Too Hot To Handle au casting, voici les nouveaux joueurs

Après la victoire de Joey Sasso dans la saison 1, qui remportera la saison 2 de The Circle ? 8 nouveaux candidats sont prêts à tenter leur chance avec différentes stratégies : garder leur vraie identité ou s'inventer un faux profil afin de devenir le plus populaire. Sans oublier que les joueurs, isolés dans des appartements différents, ne se voient absolument pas et ne peuvent communiquer que par messages via l'appli The Circle.

Voici les candidats de The Circle saison 2

Alors, à quoi ressemble le casting de la saison 2 de la version américaine de l'émission Netflix (il y a aussi une version française avec Romain Benn et brésilienne) ? Les candidats sont 8, au départ du moins, et l'un d'entre eux ne doit sûrement pas vous êtes inconnus si vous avez maté Too Hot To Handle sur Netflix. Vous vous souvenez de Chloe, la candidate séductrice et extravertie ? Eh bien, elle est au casting de The Circle US. Ses concurrents sont Bryant, Courtney, Deleesa, Jack, Lee, Savannah et Terilisha.

Chloe (Too Hot To Handle) - 22 ans