The Circle (US) et Too Hot To Handle : les nouvelles saisons diffusées sur plusieurs semaines

La télé-réalité de retour sur Netflix

Même en période de confinement, le public ne semble toujours pas lassé des télé-réalités qui voient de jeunes candidats tenter de trouver l'amour ou lier de nouvelles amitiés en étant plus ou moins enfermés. Bonne nouvelle, deux des programmes les plus cultes de Netflix s'apprêtent à faire leur grand retour sur nos écrans.

Ainsi, la plateforme de streaming vient de l'annoncer, c'est le 14 avril prochain que la saison 2 de The Circle version US (la version française n'a visiblement pas été renouvelée) sera enfin diffusée. Et du côté de Too Hot to Handle 2 ? Aucune date précise n'est encore connue, mais le site a néanmoins déjà teasé une mise en ligne aux alentours de juin.

Diffusion différente sur la plateforme

Malheureusement, préparez-vous déjà à ressentir une légère dose de frustration durant votre visionnage. Là où Netflix a démocratisé le concept du binge-watching, la plateforme semble désormais prête à s'écarter de ce mode de diffusion et à copier la concurrence, que ce soit Amazon Prime Video avec The Boys ou The Expanse ou bien Disney+ avec The Mandalorian ou WandaVision.

D'après les informations du Hollywood Reporter, le site devrait en effet de nouveau opter pour une programmation hebdomadaire concernant The Circle. A l'instar de la saison 1, Netflix aurait donc décidé de ne pas tout mettre en ligne d'un seul coup, mais aurait au contraire pour projet de dévoiler une poignée d'épisodes inédits chaque mercredi (possiblement 4 par semaine), avant de diffuser le grand final en solo le 5 mai prochain. Et ce format de diffusion devrait ensuite être repris pour Too Hot to Handle, même si tous les détails ne sont pas encore connus.

De cette façon, la plateforme réussirait à faire monter les enjeux et la tension autour des dramas, éléments essentiels des télé-réalités, en voyant ces deux émissions se retrouver au centre de toutes les discussions durant plusieurs semaines. Comme quoi, la télévision est encore loin d'être larguée face au streaming...