Chloe (Too Hot To Handle) en couple ou célibataire ? Elle répond

Où en sont les candidats de Too Hot To Handle un an après le tournage au Mexique ? Si Nicole semble proche de Bryce, Rhonda et Sharron, eux, sont séparés (la distance a eu raison de leur histoire, la jeune maman s'est remise avec l'un de ses ex) tandis que Francesca et Harry sont toujours en couple. Ça a failli ne pas être le cas puisque les deux amoureux ont rompu pendant quelques temps avant de se laisser une seconde chance. Et sinon, qu'en est-il de Chloe, qui n'a connu que des échecs dans la nouvelle émission de Netflix ?

Chloe toujours célibataire ?

Dans Too Hot To Handle (Séduction Haute Tension en français) sur Netflix, Chloe a pecho Bryce, David et Kori. Elle était pourtant prête à aller plus loin avec Kori, mais ce n'était pas réciproque. Une situation qui reflète bien sa vie comme elle le confie en interview avec The Sun : "Je ne choisis jamais les bons garçons. J'ai été blessée dans le passé et aujourd'hui, je me mets des barrières." Chloe ajoute ensuite qu'elle est toujours célibataire : "Je n'ai eu aucun coup d'un soir depuis le tournage. J'ai eu quelques rendez-vous, mais je suis heureuse d'être célibataire et autonome."

L'amour n'est donc pas au rendez-vous pour la candidate, mais au moins, elle a rencontré une très bonne amie grâce à Too Hot To Handle, Nicole : "Ma magnifique baby girl. J'ai hâte de nombreuses nuits en dehors de la ville après ça. Rendez-vous après la quarantaine", a posté Chloe en légende d'une photo d'elle et de sa pote sur Instagram.