Harry (Too Hot To Handle) et Francesca toujours en couple : ils officialisent ❤️

Alors que les dix célibataires de Too Hot To Handle pensaient passer l'été le plus érotique de leur vie, ils sont tombés de hauts en apprenant que le sexe est interdit dans la nouvelle émission de télé-réalité de Netflix. Ils n'ont pas le droit non plus de s'embrasser, de se masturber ou de faire de préliminaires : s'ils enfreignent les règles du jeu, leur cagnotte de 100 000 euros diminue. Les prix ? 3 000 dollars pour un bisou, 6 000 pour les préli et 20 000 pour un acte sexuel. Ca fait cher ! Une mission quasi-impossible pour ces candidats réfractaires à l'engagement et adeptes des coups d'un soir.

Harry et Francesca toujours en couple !

Harry et Francesca ont d'ailleurs parfaitement prouvé qu'il n'était pas facile de résister à la tentation : ce sont eux qui ont fait perdre le plus d'argent. Mais au-delà de leur attirance physique et sexuelle, les deux candidats ont aussi démontré que des liens plus profonds peuvent être créés dans Too Hot To Handle (Séduction Haute Tension sur Netflix France), tout comme Rhonda et Sharron. Francesca, pas mal critiquée sur Twitter, et Harry Jowsey sont mêmes tombés amoureux dans cette aventure, comme quoi, tout peut arriver.

Ils sont donc repartis en couple de l'émission, mais le sont-ils toujours aujourd'hui ? La réponse est... OUI ! C'est sur Instagram que Francesca a officialisé leur relation : "Ca a toujours été toi", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle et de son chéri. Ils ont donc réussi à garder le secret pendant un an puisque Too Hot To Handle a été tournée en avril 2019.