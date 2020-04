Too Hot To Handle (Netflix) : Harry, Francesca, Mathew... Les comptes Instagram des candidats

Les Marseillais, Les Anges, Les Princes et les princesses de l'amour ou encore 10 couples parfaits ont de la concurrence sur Netflix. La plateforme commence à proposer de plus en plus de télé-réalité comme Love is Blind, qui va avoir le droit à une saison 2 et 3, The Circle (version américaine, brésilienne et française appelée The Circle Game), Dating Around ou encore la petite nouvelle Too Hot To Handle (Séduction Haute Tension en français). Les 8 épisodes sont dispo. Du coup, si vous ne savez pas quoi faire pendant le confinement...

Pas de sex dans Too Hot To Handle !

Too Hot To Handle ne ressemble en rien aux autres émissions de télé-réalité, on vous explique. Alors que les dix célibataires, "les plus réfractaires à l'engagement", pensent passer l'été le plus exotique et érotique de leur vie, ils n'ont en réalité pas le droit de s'embrasser, de coucher ensemble ou même d'avoir recours aux préliminaire. Le sexe est interdit, mais ça, ils ne l'apprennent qu'au bout de 12 heures d'aventure. Ils ont donc une demi-journée de liberté avant de devenir complètement chaste ou du moins d'essayer, pour créer "des liens plus profonds et importants".

Où suivre les candidats ?

S'ils enfreignent les règles et se rapprochent de quelconque manière, la cagnotte diminue : l'objectif est de remporter la belle somme de 100 000 dollars. L'abstinence risque donc d'être très compliquée pour ces candidats séducteurs. Alors, Chloe, Sharron, Haley, Harry, David, Francesca, Matthew (acteur vu dans les séries Stitchers et New Girl), Nicole, Rhonda et Kelz réussiront-ils à ne pas craquer ? En attendant de mater toute la saison 1 de Too Hot To Handle, découvrez les comptes Instagram des joueurs anglais, canadiens, américains et australiens, surveillés par Lana, un robot à commande vocale comme Alexa.

