Too Hot To Handle : 6 secrets sur la nouvelle émission de Netflix

Si dans Love is Blind, les célibataires se fiancent sans se rencontrer, dans Too Hot To Handle, les candidats vivent ensemble, mais n'ont pas le droit de s'embrasser, de coucher ensemble et d'avoir des plaisirs solitaires. Une lourde punition pour les 10 participants adeptes des coups d'un soir et phobiques de l'engagement. Leur objectif est donc de rester chastes pendant un mois pour remporter 100 000 euros maximum car la cagnotte diminue à chaque faux pas. Mais comment résister à la tentation entouré de belles filles et de beaux mecs ? A vous de le découvrir en regardant les 8 épisodes sur Netflix. En attendant, on vous propose six secrets sur Séduction Haute Tension.

1. La vraie annonce pour le casting

Lorsque les candidats passent le casting, ils ne sont pas au courant des règles du jeu strictes : ils pensent vivre l'été le plus érotique et exotique dans un endroit paradisiaque. Du coup, comment la production a-t-elle réussi à les appâter pour participer à Too Hot To Handle ?

"Nous devions être honnêtes et francs avec eux, tout en sachant que nous ne pouvions pas tout leur dire. Nous leur avons essentiellement dit que c'était une émission de rencontres, que ça allait être un endroit chaud et exotique et qu'il y avait une chance de gagner de l'argent", a expliqué la productrice Viki Kolar à USA Today. Effectivement, ça ne peut que donner envie !

2. Un lieu de tournage prisé par les stars

L'émission avec Harry, Francesca, pas mal critiquée sur Twitter, Haley, Chloe, Nicole, Rhonda, Sharron, David, Bryce, Kelz, Matthew ou encore Kori a été tournée en avril 2019, durant 24 à 25 jours, dans une villa mexicaine située dans un domaine privé appelé Casa Tau à Punta Mita : "Nous voulions trouver le plus bel endroit au monde. Nous sommes allés partout", confie Laura Gibson, la productrice à Oprah Mag.

Et pour la petite info, Punta Mita propose aussi des hôtels de luxe et des maisons canons en plus de cette villa de 1500 m2. Cet endroit est d'ailleurs prisé par les stars comme Selena Gomez, Jennifer Aniston, Kim Kardashian, Kanye West ou encore Bradley Cooper.