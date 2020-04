Francesca (Too Hot To Handle) "allumeuse" et "énervante" : elle répond aux critiques

Seriez-vous prêts à devenir chaste pour remporter 100 000 euros ? Dix célibataires, "réfractaires à l'engagement", ont accepté de relever le défi dans Too Hot To Handle, la nouvelle émission de télé-réalité de Netflix après Love is Blind et The Circle (US, Brésil et France). Sauf que les candidats s'attendaient plutôt à passer un été érotique et exotique, ils n'étaient pas vraiment au courant qu'ils n'allaient pas pouvoir s'embrasser, coucher ensemble ou même se masturber. Autant vous dire que la surprise ne fut pas vraiment bonne.

Francesca critiquée sur Twitter

Au moins, ils ont eu 12 heures pour profiter de leur liberté avant d'arrêter tout rapprochement, enfin d'essayer. Rhonda et Sharron et Harry et Franscesca, eux, n'ont pas perdu de temps pour se pecho et alors que certains célibataires, qui ont très chaud, ont joué le jeu, d'autres ont préféré oublier l'argent en refusant de se priver de sexe ou de bisous... comme Francesca.

Le comportement de la belle brune de Too Hot To Handle sur Netflix fait d'ailleurs pas mal parler sur Twitter : "Francesca dans too hot to handle comment elle m'INSUPPORTE c'est une vicieuse surmontée du allumeuse", "Francesca dans too hot to handle elle est détestable", "j'ai regardé le 1er épisode de Too Hot To Handle et Francesca m'énerve déjà", peut-on lire.