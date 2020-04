Rhonda (Too Hot to Handle) et Sharron toujours en couple ? Ils répondent

Peu de temps après laversion française de The Circle, Netflix a dévoilé la semaine dernière une toute nouvelle émission de télé-réalité : Too Hot To Handle (Séduction Haute Tension en français). Le principe est simple : les dix candidats célibataires et adeptes des coups d'un soir ont interdiction de toute pratique sexuelle... Le but : développer des relations plus profondes et durables. Une expérience difficile qui s'est avérée réussie pour de nombreux candidats. Plusieurs couples se sont en effet formés comme David et Lydia, Harry et Francesca ou encore Rhonda Paul et Sharron Townsend.

Rhonda et Sharron toujours en couple ?

Ces deux derniers se sont rapprochés très vite, dès les premiers épisodes. Si Sharron a eu du mal à s'ouvrir à Rhonda dans un premier temps, il a finalement su laisser une chance à leur couple. Dans l'avant-dernier épisode, ils franchissaient une nouvelle étape puisque Rhonda lui présentait son fils. Si Harry et Francesca sont toujours ensemble un an plus tard (le tournage a eu lieu au Mexique en avril 2019) et ont même officialisé leur relation, Rhonda et Sharron n'ont pas eu cette chance.

Le couple de Too Hot To Handle répond

Dans une interview accordée à The Sun, Sharron a annoncé leur rupture à cause de la distance : "Rhonda a été une bénédiction dans ma vie, elle a été la force de mes faiblesses, la musique de mon âme et le yin de mon yang. Malheureusement, la distance a été un problème". A noter que lui habite dans le New Jersey, alors qu'elle vit en Géorgie. Une rupture confirmée par Rhonda, qui a néanmoins précisé qu'elle était aujourd'hui de nouveau en couple avec un ex : "Sharron et moi ne sommes pas ensemble, mais j'ai été capable de raviver la flamme avec quelqu'un de spécial".