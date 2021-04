The Circle saison 2 : courses, cuisine, nourriture... comment ça se passe ?

Les coulisses de l'émission de The Circle intriguent pas mal les abonnés de Netflix. Ils savent déjà que les candidats ne se croisent et se parlent jamais et ne sont pas autorisés à sortir de leur appartement sauf avec un membre de la production. Ils se demandent surtout comment ça se passe au niveau des courses alimentaires et de la cuisine : "La production remplissait quotidiennement les frigos et les placards", a confié Joey, le vainqueur de The Circle US saison 1, à Hollywood Reporter.

"La production partait faire toutes les courses"

Chloe Veitch, candidate de la saison 2 et ex-candidate de Too Hot To Handle, a donné plus de détails à ce sujet dans une interview avec Refinery : "Nous pouvions faire une liste des choses que nous voulions. Nous le disions à la production et elle partait faire toutes les courses. Ils laissaient ensuite la nourriture à l'extérieur de nos appartements, à cause du coronavirus et du confinement. Mais comme je ne sais pas cuisiner, je ne savais pas quoi demander. Je ne sais pas vraiment me servir des ingrédients, j'ai dû demander à mon producteur de m'aider." Pour les candidats doués en cuisines, ils n'avaient plus qu'à cuisiner eux-mêmes ou à faire réchauffer des plats, pratique !

"On pouvait rester parfois quatre ou cinq heures à ne rien faire"

Pour l'autre petite info, les joueurs de The Circle n'ont le droit de garder aucune affaire, mis à part quelques livres : "Pouvoir emporter des livres, c'est la différence avec beaucoup de télé-réalités", confie Gary Jarny, ex-candidat de la version française, à 20 minutes avant d'ajouter : "On était filmés tout le temps, pour notre sécurité, pour plein de choses."

Maxime Merkouchenko, qui avait emprunté l'identité de sa femme Valeria, raconte ensuite une petite anecdote : "J'étais autorisé à fumer cinq cigarettes par jour. On venait me chercher pour me conduire sur la terrasse puis me ramener à mon appartement : les gens qui me guidaient ne me parlaient pas." Mais le plus dur dans The Circle est sûrement l'ennui : "C'est long, très long, quand il n'y a pas de jeu. On pouvait rester parfois quatre ou cinq heures à ne rien faire", avoue Romain Benn, gagnant de The Circle Game France et candidat de La Villa des Coeurs Brisés 6.