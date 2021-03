Romain (La Villa 6) s'explique sur ses retrouvailles avec Melanight : "Je pense que j'ai bien réagi"

Avant d'intégrer La Villa des Coeurs Brisés 6, Romain Benn a vécu une aventure de deux mois avec Melanight sans relation sexuelle et sans se mettre officiellement en couple avec elle. C'est donc en tant que célibataire qu'il est arrivé dans l'émission de TFX et très vite, il s'est rapproché de Mélanie Orl et Alice, mais son passé est venu rapidement refaire surface. Eh oui, l'ex-candidat de The Circle Game a eu le droit à une confrontation avec Melanight dans le patio lors de laquelle on a découvert une Mélanie très différente de d'habitude.

"Je ne m'attendais pas à ce que Mélanight ait autant de culot"

En pleurs et à bout, l'ex-candidate des Anges 9 s'est livrée à coeur ouvert à Romain, mais ce dernier est resté très froid et distant face à elle : "Je ne veux pas être en couple avec Melanight, je n'aime pas qui tu es. Tu fais que du show", a-t-il confié avant que Mélanight lui lance le tant attendu "je t'aime". Résultat ? Mélanie Amar est repartie seule de son côté avec le coeur brisé : "Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de culot ! A ce moment-là, j'étais très énervé contre elle, elle m'avait blessé", réagit Romain Benn dans une interview avec Télé Loisirs.

Il se justifie ensuite sur son attitude glaciale : "J'ai beaucoup de valeur, et ce qu'elle a fait sur les réseaux sociaux à l'époque, c'était impardonnable. Elle a déballé notre vie privée alors que ça ne regarde que nous. C'est notre vie intime, c'est nos moments... Il y a des choses que tu peux raconter et d'autres non. C'est pour ça que je lui en ai voulu."

"On commence à avoir de la confiance dans notre couple"

Romain ajoute : "Sur le coup, je ne pouvais pas lui pardonner. Il fallait qu'elle en tire des leçons. Si je lui avais pardonné trop vite peut-être qu'elle aurait recommencé... Je pense que j'ai bien réagi, il n'y a pas de regret à avoir parce que j'ai agi avec mon coeur."

Mais aujourd'hui, cette histoire appartient au passé puisque Mélanight et le gagnant de The Circle France sont officiellement en couple, cette fois-ci : "Je suis très heureux avec elle. On a des différents par moment, mais on arrive à les surmonter parce qu'on a assuré le dialogue et on commence à avoir de la confiance dans notre couple. Mélanie, avant, elle n'était pas du tout dans le dialogue, elle était toujours dans le show... Et là elle change de plus en plus, je découvre une nouvelle personne chaque jours et je suis très heureux." Ils ont même participé à La Bataille des couples 3 ensemble !