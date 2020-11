Melanight (La Bataille des couples 3) et Romain Benn virés après une bagarre ?

De plus, Aqababe a aussi balancé que Lou (The Circle France) et son chéri Kreshnik auraient été éliminés de La Bataille des couples 3. Il ne resterait donc dans le jeu plus que Sarah Fraisou et Ahmed, Raphaël Pépin et Tiffany, Maxime et Valeria et Nicolo et Virginie. La suite devrait aller vite du coup...