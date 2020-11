La Bataille des couples 3 : Leana et Abou séparés, ils abandonnent après leur rupture ?

Après sa participation explosive et mouvementée dans La Villa des Coeurs Brisés 5, sur TFX, Leana a accepté de retenter l'expérience cette année. On la retrouve donc au casting de La Villa des Coeurs Brisés 6 aux côtés de Mélanie Orl (10 couples parfaits 4), Dylan Thiry, Jonathan Matijas (Les Anges 12), Eva (10 couples parfaits 4), Clémence Applaincourt ou encore Inès (Koh Lanta 2020).

Leana et Abou, la rupture dans La Bataille des couples 3 ?

Si on n'a pas encore toutes les infos sur l'aventure de l'ex de Thomas, on sait déjà qu'elle est tombée sous le charme d'un prétendant prénommé Abou, qu'elle connaissait apparemment avant le tournage et qu'elle est repartie en couple avec lui.

Après La Villa des Coeurs Brisés 6, les amoureux ont accepté de participer à La Bataille des couples 3 avec Sarah Fraisou et Ahmed, Vivian Grimigni et Eva (10 couples parfaits 4), Mélanight et Romain Benn (The Circle France) ou encore Raphaël Pépin et Tiffany. Inès (La Villa des Coeurs Brisés 6) devait elle aussi être au casting avec Tristan, mais elle a décidé d'annuler sa venue.

Et alors que Vivian Grimigni et sa chérie Eva Ducci auraient été éliminés en premier, Leana et Abou auraient aussi quitté La Bataille des couples 3, mais pas vraiment pour les mêmes raisons. D'après les infos d'Aqababe, les deux candidats se seraient séparés sur le tournage et n'auraient donc pas eu d'autre choix que d'abandonner la compétition, comme l'indiquent les règles du jeu : "Leana ne peut plus se le voir", a balancé le blogueur en story sur Instagram. Abou et Leana n'ont pas réagi à la rumeur, mais l'ex-candidate des Anges 10 a confirmé être de retour chez elle sur les réseaux sociaux.