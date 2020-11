Melanight (La Bataille des couples 3) utilisée par Romain pour son argent ? Il réagit enfin

Inconnu du monde de la télé-réalité avant sa participation et sa victoire à The Circle France, Romain Benn s'est aujourd'hui fait un nom dans le milieu et fréquente même des candidats célèbres comme Melanight ! L'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3 et Romain se sont d'ailleurs fortement rapprochés il y a quelques mois, mais leur relation s'est terminée de manière rapide et assez inattendue.

Romain Benn s'est-il fait entretenir par Melanight ?

La raison ? Le gagnant de The Circle Game aurait manipulé Mélanie Amar pour profiter de son argent. Mais ce n'est pas tout puisqu'il aurait aussi largué Mélanight pour participer aux Princes de l'amour 8 (ou Les Princes et les princesses de l'amour 4) : il n'a finalement pas intégré le casting de l'émission de W9 parce qu'il a été testé positif au coronavirus, comme il l'a confirmé en interview avec GossipRoom.

Aujourd'hui, Romain Benn répond enfin à toutes les rumeurs à son sujet, à commencer par celle selon laquelle il aurait utilisé la pote d'Eddy : "Je ne lui en veux pas d'avoir dit ça ou... je n'ai même pas envie de dire d'avoir pensé ça parce que je sais qu'elle ne le pense pas. Cette fameuse histoire, je la connais vraiment. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle était à Cannes avant de me rencontrer et elle a dépensé 21 000 euros pour un mec. Sa mère lui a fait la misère (...) Elle m'a raconté cette histoire, genre 15 jours après qu'on se soit côtoyé. Et quand je vois que deux mois après, cette histoire tombe sur moi. (...) La vérité sortira."

"On ne s'est jamais mis en couple"

La réelle question est : Romain a-t-il réellement largué Melanight un matin dans une chambre d'hôtel que la candidate avait payée ? "Cette chambre d'hôtel, c'est marrant parce que c'est mon agent qui a fait la réservation avec ma carte. J'ai encore la réservation, je veux bien la montrer, mais on n'est pas là pour enfoncer les gens. Donc, non, ce n'est pas elle qui a payé la chambre d'hôtel ce jour-là, mais pour sa défense, elle a déjà payé des chambres d'hôtel", explique l'ex-candidat de The Circle sur Netflix à GossipRoom.

Depuis toute cette histoire (que Mélanie a à moitié confirmée), Romain Benn et Melanight se sont remis en couple et participent ensemble à La Bataille des couples 3, mais sachez que le beau brun a aussi fait La Villa des Coeurs Brisés 6 durant sa période de célibat : "Je n'étais pas en couple avec Melanight quand j'ai fait le tournage de La Villa et même pour Les Princes. La veille avant de partir, je lui ai dit 'Mélanie, nous ne sommes plus en couple'. On s'est fréquenté, on a eu un crush, mais on ne s'est jamais mis en couple. J'ai toujours eu peur d'aller au-delà de avec elle." Et du coup aujourd'hui, ils sont en couple ou potes ++ juste pour être au casting de La Bataille des couples 3 ?