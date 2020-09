Mélanight trahie et manipulée par Romain (The Circle) ? Elle semble confirmer

Mélanight trahie et manipulée par Romain (The Circle) ? Elle confirme

Apparemment, Mélanight serait sortie avec Romain de The Circle France (la version de The Circle Game sur Netflix). Mais leur relation de couple aurait été entâchée par des mensonges et des manipulations. Une rumeur que la candidate que vous aviez pu voir dans Les Princes de l'amour 7 (Les Princes et les Princesses de l'amour 3) sur W9 semble confirmer.

Mélanight "entretenait" Romain et lui aurait fait croire qu'il l'aimait En juin 2020, Mélanight avait avoué être en couple avec un nouveau mec. Celle que vous aviez suivie dans Les Princes et les Princesses de l'amour 3 sur W9 serait désormais de nouveau célibataire. C'est avec Romain de The Circle France, la version frenchy de The Circle Game sur Netflix, qu'elle serait sortie. Sauf que leur relation se serait très mal passée. La candidate de télé-réalité aurait été trahie, manipulée et aurait même tout payé pour son ex. Aqababe a en effet affirmé sur les réseaux : "Ce mec-là n'a pas déboursé un peso. Mélanight a payé pendant 2 mois un appartement 350 balles la night. Vous vous rendez compte ? En plus de ça elle l'entretenait. Elle partait en vacances avec lui tout ça. Ce sont des chiffres exorbitants. Il lui a fait débourser 30 000 euros en 2 jours". En plus de rien payer, Romain aurait menti à Mélanight sur ses sentiments. "Faire croire à quelqu'un 'Je t'aime, I love you', l'appeler et lui envoyer des messages d'amour alors qu'au final tu ne l'aimes pas, tu voulais juste faire de la télé-réalité (...)" a ainsi lâché le blogueur. Romain se serait ensuite séparé de l'ex candidate des Princes de l'amour 7 (Les Princes et les Princesses de l'amour 3) d'une façon peu sympathique. "Après avoir gratté sa dernière nuit d'hôtel sur Paname, il a largué Mélanight au réveil. Il savait qu'il allait faire les Princes, donc il s'est blanchi afin d'être serein psychologiquement" a-t-il ainsi ajouté.

Mélanight trahie et manipulée par Romain (The Circle) ? Elle confirme

Mélanight trahie et manipulée par Romain (The Circle) ? Elle confirme

Mélanight trahie et manipulée par Romain (The Circle) ? Elle confirme

"J'ai fait n'importe quoi pour une personne qui n'en valait pas la peine" Depuis, celui qui s'est fait connaître dans The Circle France aurait quitté le tournage des Princes de l'amour 8 (Les Princes et les Princesses de l'amour 4 ) sur W9 pour celui de La Villa des Coeurs Brisés 6 sur TFX, toujours selon Aqababe. Si Mélanight n'a pas réagi à cette info, en revanche, elle semble confirmer les propos du blogueur sur son ancienne "romance" avec Romain. "Vous aviez tous raison et je m'en veux énormément" a-t-elle posté dans sa story Instagram, "J'ai fait n'importe quoi pour une personne qui n'en valait pas la peine". Et Mélanight s'est excusée pour s'être autant trompée : "Je m'excuse publiquement comme ça je vous montre que j'assume faire des erreurs", "je demande pardon à tous mes amis. Je suis désolée de ne pas vous avoir écouté. Je suis désolée d'avoir mal parlé de vous. Je suis désolée de vous avoir menti".