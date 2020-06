Mélanight (Les Princes et les princesses de l'amour 3) en couple ? Elle se confie

Entre Mélanight et l'amour, c'est pas tout à fait ça enfin, ça n'est plus trop ça depuis sa rupture avec Anthony de La Villa des Coeurs Brisés 2... La candidate a eu des conquêtes, Anthony Alcaraz, Michel ou encore avec un inconnu grec, mais ces histoires n'ont mené nulle part, un peu comme celle avec Nacca : "On s'est fréquentés, on s'est bien amusés, maintenant nous allons rester copains. Il est très mignon mais les choses ne se sont pas passées comme prévu", a-t-elle confié en avril 2019.

Mélanight a "rencontré quelqu'un"

Aujourd'hui, Nacca est en couple avec Eloïse qu'il a rencontré dans Les Marseillais aux Caraïbes. Mélanight, elle, a tenté de mettre fin à son célibat dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, mais ça n'a pas vraiment fonctionné puisqu'elle est repartie seule de l'émission de W9. Les choses ont changé depuis... Eh oui, Mélanie Amar a "rencontré quelqu'un" sauf qu'elle ne sait pas si elle est en couple avec ou pas : "j'ai envie de me poser", confie l'ex-candidate des Vacances des Anges 2 en interview avec Sam Zirah.

Elle précise qu'elle passe des soirées avec son nouveau crush, l'embrasse, couche avec et qu'ils se parlent souvent par messages, mais qu'ils ne se sont pas encore dit 'je t'aime'. Faut pas aller trop vite non plus. Mélanight avoue ensuite qu'elle a prévu un plan pour provoquer une crise de jalousie et voir si son nouveau "mec" tient à elle ou pas : "je vais l'emmener en terrasse et je vais regarder tous les garçons. Ils vont me fixer et ça va le saouler. Et après avec les copains et les copines, 'mon amour, tu m'as manqué, ça fait longtemps' avec la voix haut perchée."