The Circle France : Romain, Elea, Cédric, Inès... Les candidats partagent leurs folles retrouvailles

C'était l'une des émissions phares proposée par Netflix durant le confinement : The Circle Game a rencontré un véritable succès, à l'image des versions anglaises, américaines et brésiliennes. Très vite, les téléspectateurs se sont pris au jeu et ont adoré détester Lou, rire aux blagues de Rudy (alias Gabriel) ou utiliser le hashtag #cgolri des deux mamies, Monique et Josette. D'autres encore se sont très vite attachés à Romain, Elea et Maxime (qui avait pris l'identité de Valeria, sa jeune épouse) et ont adhéré à leur alliance. Alors forcément, ça fait plaisir qu'ils soient tous restés amis dans la vraie vie, même ceux qui étaient ennemis dans le jeu !

Enfin les retrouvailles IRL pour les candidats de The Circle France

Pendant le confinement, certains comme Maxime et Romain se retrouvaient dans des lives Instagram, vite rejoints par Elea, qui a enfin débarqué sur Instagram. Dès le déconfinement, ceux qui habitaient pas très loin l'un de l'autre n'avaient pas perdu de temps pour se retrouver, à l'instar de Cédric et Elea, que certains croyaient être en couple. Mais ce week-end, une grande partie du cast français s'est retrouvée à Saint-Tropez pour un week-end de folie qu'ils ont partagé sur les réseaux sociaux ! "Les amis, je voulais partager avec vous cet album de ces quelques jours passés avec la #circlefamily dont vous faites partie intégrante ! Jamais je n'aurais pu imaginer, en acceptant de vivre cette expérience, que j'allais rencontrer autant d'incroyables personnalités et que j'allais autant m'attacher à eux.", écrit Romain, que l'on retrouve aux côtés d'Inès, Cédric, Maxime, Valeria, Gary, Rudy, Elea, ou encore Virginie.

Week-end de folie pour Romain, Inès, Elea, Cédric, Rudy, Maxime et les autres

Le gagnant de la compétition en profite pour faire une véritable déclaration à la circle family, mais aussi à ses abonnés : "Nous ne sommes pas 'que' des candidats d'émission, nous sommes devenus bien bien plus que ça ! Et c'est vraiment de ça que je suis riche ! J'aime chacun d'entre eux comme si je les connaissais depuis toujours ! Et j'espère que ce n'est que le début de nos aventures et que vous serez toujours là pour les partager avec nous ! Je les ai trouvés eux, mais je vous ai trouvé vous également qui m'envoyez tant d'amour et de soutien au quotidien ! J'ai vraiment l'impression d'être avec vous chaque jour ! Je dis merci pour tout ce que je vis ces derniers mois ! Poursuivons l'aventure tous ensemble ! Je vous embrasse tous un par un !". Une chose est sûre : ils vont vite tous se revoir, comme l'a promis Rudy.