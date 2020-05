Elea (The Circle France) débarque (enfin) sur Instagram !

Au casting de The Circle France, Elea n'a laissé personne indifférent dans le jeu ou parmi les spectateurs de la télé-réalité mise en ligne sur Netflix le 9 avril dernier. Et pour cause : la candidate originaire de Nice assumait le fait de ne pas aimer les réseaux sociaux. Lors d'un live sur le compte de Romain le mois dernier, elle expliquait même qu'elle ne songeait toujours pas à ouvrir son propre compte Instagram. "Si je n'ai pas Instagram, déjà, j'en n'ai pas besoin, mais j'ai d'autres priorités dans ma vie aujourd'hui, ce sont des priorités professionnelles. C'est une priorité de merde en plus, ça s'appelle le Covid-19" avait-elle expliqué.

Elea débarque sur Insta pour vous faire découvrir ses voyages

Un mois plus tard, Elea a changé d'avis. Comme l'ont partagé Romain, la vraie Valeria et Maxime, la finaliste de The Circle France est donc maintenant présente sur le réseau social. Son compte ? @eleazazu. "Hey salut toi. Après longue réflexion, je me lance enfin sur Instagram (ceci n'est pas un exercice je répète) C'est un essai surtout..." a-t-elle écrit en légende de sa première image.

Le but de son compte ne sera pas uniquement de partager les moindres secondes de sa vie avec ses abonnés mais de les emmener au bout du monde : "J'aimerais partager avec vous une partie de mon monde, celui que je vois lorsque je voyage, le monde qui nous entoure à travers les frontières. Rire, chanter et danser de Nice à Bangkok c'est un peu un rêve d'enfant... Je vais tenter de vous emmener dans mon sac à dos !" conclut la candidate de The Circle France. Elea a aussi créé son compte Tik Tok et vous pouvez la retrouver sur Eleazazu.