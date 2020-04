Elea (The Circle France) explique pourquoi elle refuse de se créer un compte Instagram

Depuis le lancement de The Circle Game, la version française de l'émission britannique, sur Netflix, quelques questions reviennent souvent sur les réseaux sociaux : Romain a-t-il rencontré la vraie Valeria, la petite amie de Maxime ? La team winners et les autres sont-ils toujours en guerre ? Elea et Romain sont-ils en couple ? Quand Elea va-t-elle se créer un compte Instagram ? Elea est rapidement devenue l'une des candidates préférées des internautes et ces derniers aimeraient bien suivre son quotidien.

"Je n'ai pas besoin de la notoriété"

Malheureusement pour eux, la membre du trio magique de The Circle France est anti-réseaux sociaux comme elle le revendique dans son portrait... et son avis n'a pas changé depuis la fin du tournage de l'émission de Netflix. Comme Elea l'a révélé lors d'un live avec Romain, elle n'a pas l'intention de débarquer sur Instagram, mais pour quelle raison ?

"J'aime ma vie aujourd'hui, j'aime mon métier, j'aime ma famille, j'aime mes amis et j'aime préserver ces choses-là. En vrai, je suis une kiffeuse de la vie. Je n'ai pas besoin de la notoriété ou de la popularité pour me sentir bien dans ma vie. Je suis vraiment désolée de décevoir certaines personnes, mais pour moi, la vie c'est au-delà des réseaux sociaux. Me coucher en ayant 11 000 followers de plus, ça ne va pas me procurer de satisfaction, ni du bien-être et je ne vais pas être plus heureuse en me couchant comme ça (...) J'aime trop la vie pour avoir besoin de l'exposer", a-t-elle expliqué.

"J'ai d'autres priorités dans ma vie"

Elea, qui est infirmière puéricultrice et qui se bat contre le coronavirus, a aussi précisé que pour le moment, Instagram n'est pas du tout sa priorité : "Si je n'ai pas Instagram, déjà, j'en n'ai pas besoin, mais j'ai d'autres priorités dans ma vie aujourd'hui, ce sont des priorités professionnelles. C'est une priorité de merde en plus, ça s'appelle le Covid-19, je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est naze, c'est pourri, ça touche la planète. Pour moi, c'est la priorité au-delà d'Insta." Bien dit !