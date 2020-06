Maxime (The Circle France) et Valeria mariés : Elea, Lou, Inès et les autres les félicitent

Plus de deux mois après la mise en ligne de The Circle Game, les candidats continuent de faire parler d'eux. Certains ont réussi à tisser une véritable amitié après le tournage. C'est le cas notamment de Romain, Elea ou encore Maxime, le célèbre trio du jeu. Des rumeurs de couple, d'abord entre Elea et Romain, puis entre Elea et Cedric ont même vu le jour... A l'origine de ces rumeurs : le fait que certains se soient retrouvés dans la vraie vie et soient restés proches.

Maxime et Valeria se sont mariés

Ils ont même pu rencontrer la réelle Valéria, la fiancée de Maxime pour qui il s'est fait passer dans la compétition. Enfin, ex-fiancée devenue épouse pas plus tard que ce week-end ! C'est en effet ce samedi 13 juin que les deux amoureux se sont dit oui, comme ils l'ont révélé sur Instagram : "Nous nous sommes dit OUI aujourd'hui ! Mon amour je t'aime. Tu es la femme de ma vie, depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés". Ils ont également dévoilé quelques photos et stories de ce mariage.

La Circle family les félicite !

Alors forcément, toute la famille The Circle a félicité les jeunes mariés M. et Mme Merkouchenko, à l'instar de Lou, Rudy (aka Gabriel), Monique qui n'a pas oublié le hashtag #cgolri, les frères jumeaux João et Edmundo ou encore Inès. Elea, qui s'est récemment créé un compte Instagram, a elle aussi commenté "TOUTES MES FÉLICITATIONS MES AMOURS. Mille bisous de bonheurs à mes deux " meilleures amies " de The Circle, devenu ma famille".