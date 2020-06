Cédric (The Circle Game) en couple avec Elea ? Il répond à la rumeur

Alors qu'Elea (The Circle Game) refusait de s'inscrire sur Instagram, elle a finalement craqué et s'est créé un compte pour partager "une partie de mon monde, celui que je vois lorsque je voyage, le monde qui nous entoure à travers les frontières". Ses abonnés ont d'ailleurs pu suivre ses retrouvailles "qui donnent du baume au coeur" avec Romain et Cédric Doumbe à Paris. Et alors que ce séjour pouvait relancer les rumeurs de couple entre Elea et Romain Benn, il a finalement donné naissance à une autre hypothèse.

Elea et Cédric de The Circle Game en couple ?

Laquelle ? La candidate de The Circle France sortirait aujourd'hui avec Cédric ! Les internautes ont commencé à se poser des questions lorsqu'ils ont vu des photos d'Elea et du boxeur assez proches sur Instagram, avec une légende qui ne laisse pourtant pas envisager une relation sentimentale entre eux : "Ma petite @eleazazu toujours de bonne humeur. Nos premières retrouvailles après The Circle." Bon, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus complices que dans l'émission de Netflix.

En tout cas, leur proximité a alerté leurs abonnés : "Lol la question qu'on va sûrement poser dans les commentaires : 'vous êtes en couple????'", "Nan mais ils sont proches là quand même ou c'est moi", "Vous êtes ensemble ?", "Couple goal ?", "Vous êtes en couple ?", "Trop beau, c'est ta copine ?", "Vous sortez ensemble ?", "Mais vous êtes en couple ou bien", peut-on lire en commentaires.