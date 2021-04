The Circle saison 2 : que deviennent les candidats de la version française ?

Alors que la version française de The Circle n'aura qu'une seule saison, la version américaine, elle, est de retour sur Netflix avec une saison 2 ! De nouveaux joueurs, dont une ex-candidate de Too Hot To Handle, tentent à leur tour leur expérience où ils ont le choix entre garder leur vraie identité ou s'inventer un faux profil afin de devenir le plus populaire. Dans The Circle France, c'est Romain Benn qui a remporté la partie. Que devient-il un an après la fin du jeu ? Et les autres candidats tels que Eléa, Maxime Merkouchenko, Lou Daubry, Inès ou encore Cédric Doumbé ?

Que deviennent les candidats de The Circle France ?

Romain Benn

Après sa victoire, Romain Benn n'a pas arrêté la télé-réalité. Il a participé à La Villa des Coeurs Brisés 6 et à La Bataille des couples 3 avec sa petite amie Mélanight (Mélanie Amar de son vrai nom). L'influenceur aurait aussi dû intégrer le casting des Princes et les princesses de l'amour 4, mais il a été testé positif au coronavirus juste avant le début du tournage.

En parallèle, Romain Benn a lancé sa chaîne YouTube avec Mélanight : "On cherche des contenus intéressants. Je vais par exemple aller rencontrer trois candidats de The Circle Brésil", confie-t-il à 20 minutes. L'ex-candidat de The Circle Game précise tout de même : "Je ne pense pas que je resterai comme un candidat emblématique de téléréalité, je préfère qu'on me décrive comme créateur de contenu." Sa nouvelle carrière ne l'a pas empêché de rester proche d'Eléa, Maxime Merkouchenko, Gary Jary ou encore Cédric Doumbe.