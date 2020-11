Les Princes de l'amour 8 : Romain Benn viré du casting à cause du coronavirus ? Il réagit enfin

Après sa victoire dans The Circle France (ou The Circle Game), Romain Benn a décidé de continuer la télé-réalité et de participer à La Villa des Coeurs Brisés 6, dont la diffusion est reportée à cause de la situation sanitaire actuelle, et à La Bataille des couples 3 avec Melanight. L'aventure des deux candidats auraient d'ailleurs été brutalement interrompue puisqu'ils auraient été virés après une bagarre avec un autre couple, Julie et Thibault de La Villa des Coeurs Brisés 6.

Romain Benn testé positif au coronavirus ? Il réagit

Romain Benn aurait aussi dû faire partie de l'aventure des Princes et les princesses de l'amour 4 (ou Les Princes de l'amour 8), mais il a finalement été évincé du casting car il aurait été testé positif au coronavirus. Alors, cette raison est-elle la bonne ?

L'ex-candidat de The Circle France s'explique enfin sur cette histoire en interview avec Sam Zirah : "J'étais dans le casting, je suis même parti en isolement dans le Sud de la France. On devait être confiné pendant trois ou quatre jours là-bas", explique-t-il dans un premier temps.

Romain confie ensuite : "L'hôtel était vide. On a respecté les distances de sécurité entre nous (...) On avait chacun notre chambre, on mangeait avec 1m50 de distance, on était avec nos masques. Une infirmière est venue nous tester dans nos chambres et il s'avère que moi, il était positif donc je n'ai pas pu rentrer dans Les Princes. Je n'avais aucun symptôme à part la perte de l'odorat et le goût."

"J'ai pris la décision de rentrer chez moi"

Que s'est-il passé ensuite ? "Je suis resté en isolement, on a essayé de trouver une solution pour que je puisse intégrer le tournage un peu plus tard, mais en terme d'assurance, je ne pouvais pas rentrer deux jours après. Sur les nouveaux contrats, il est bien précisé que s'il y a un cas de Covid, le contrat devient caduc (il est automatiquement annulé, ndlr). Du coup, j'ai pris la décision de rentrer chez moi. Je l'ai pris comme un signe", raconte le chéri de Melanight.