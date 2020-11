La Villa des Coeurs Brisés 6 : la diffusion annulée, TFX confirme la rumeur !

La diffusion de La Villa des Coeurs Brisés 6 annulée ?

Alors que vous attendiez sûrement tous de découvrir La Villa des Coeurs Brisés 6, avec Dylan Thiry, Jonathan Matijas (Les Anges 12), Mélanie Orl (10 couples parfaits 4), Inès (Koh Lanta 2020), Clémence Applaincourt, Eva (10 couples parfaits 4) ou encore Tristan (Love Island), Magali Berdah a balancé dans TPMP que la diffusion, prévue pour le 16 novembre, pourrait bien être annulée pour des raisons de budget.

La directrice de Shauna Events a notamment expliqué que TF1 est dans la "m*rde" : "C'est une catastrophe, il y a des notes internes qui tournent de partout. Les émissions tournées sont toutes déprogrammées parce qu'ils n'ont plus de pub (...) Il n'y a plus d'annonceur, c'est compliqué. Ils ont tourné La Villa des Coeurs Brisés 6, qui devait être diffusée la semaine prochaine, pareil annulée. Ils mettent tout en stock." Alors, va-t-on réellement devoir attendre encore avant de mater les épisodes de La Villa des Coeurs Brisés 6 ?

TFX confirme !

Si vous espériez que l'info de Magali Berdah ne soit qu'une rumeur, on a malheureusement une mauvaise nouvelle pour vous : la diffusion du programme de romance est bien annulée ou du moins reportée à une date ultérieure. La chaîne TFX a confirmé cette décision dans un communiqué de presse : "En raison de l'actualité et des difficultés causées par la situation sanitaire en France, TFX modifie sa programmation : à compter du lundi 16 novembre, du lundi au vendredi, suppression de la télé-réalité La villa des coeurs brisés, remplacée par la télé-réalité Mamans & célèbres et par la série Friends."