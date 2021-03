Cassandra (La Villa 6) toujours en couple avec Théo après sa nouvelle infidélité ? Elle répond

On dit souvent que l'amour est plus fort que tout. Eh bien, Cassandra et Théo en sont le parfait exemple puisqu'ils sont toujours en couple malgré les infidélités de l'ex-candidat de La Villa des Coeurs Brisés 5 : il a d'ailleurs trompé sa petite amie avec Amandine vue dans Les Anges 8 et Giuseppe Ristorante. C'est sûrement grâce à La Villa des Coeurs Brisés 6 que Cassandra et Théo sont encore ensemble, mais cette aventure ne semble pas vraiment avoir guéri l'influenceur de son côté volage.

Cassandra toujours en couple avec Théo !

Pour preuve, Cassandra a découvert un nouveau dérapage de sa part et n'a pas manqué de l'afficher sur les réseaux sociaux : "Les gros dalleux de mecs comme vous, mettez-vous avec des grosses chiennes (...) Je l'aime plus que tout, mais je me détruis à être dans une relation basée sur le mensonge et l'irrespect", a-t-elle balancé en pleurs. Depuis ce coup de gueule, les internautes se demandent si elle est toujours en couple avec Théo. Ils espèrent que ce ne soit pas le cas, mais vont être déçus d'apprendre que Cassandra n'est pas célibataire.

Eh non, elle n'a pas largué Théo comme elle l'a expliqué via une lettre dans l'émission de Sam Zirah sur YouTube : "Je suis toujours avec. J'ai réagi à chaud car Théo m'a blessée, j'ai voulu montrer la vérité sauf que j'ai eu tort de laver mon linge sale en public (...) Théo a fait ça par faiblesse et curiosité car il a un problème au fond de lui et il le sait. Il ne se rend pas compte quand il le fait, il ne réalise pas car pour lui c'est rien face à tout l'amour qu'il a pour moi."

"Être élue pire cocue de France..."

Cassandra a ensuite écrit : "Certains diront que je me fais manipuler, mais je le connais mieux que personne. Je ne peux plus l'aider, c'est au-delà de mes capacités, mais il le sait ce problème (...) Oui, il a écrit ça le temps de 10 minutes car il a un câble qui se pète alors que tout va bien et qu'on vit un truc de fort. J'en ai marre d'être jugée. Les gens ne comprennent pas. Être élue pire cocue de France et être sans cesse rabaissée... Là, on me dit que si je reste avec, il ne faudra plus jamais que je me plaigne. Je suis décrédibilisée, c'est soulant."