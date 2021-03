Cassandra (La Villa 6) encore trompée par Théo : "Je suis anéantie", en pleurs, elle balance

Vous vous demandez comment Cassandra et Théo peuvent être toujours en couple ? Peu de personnes auraient supporté de se faire tromper à plusieurs reprises comme la candidate, mais, malgré ces infidélités, elle a décidé de pardonner son chéri. Leur couple reste quand même très fragile depuis ces mésaventures, voilà donc pourquoi Théo et Cassandra ont choisi de revenir dans La Villa des Coeurs Brisés 6, après leur rencontre dans La Villa des Coeurs Brisés 5.

Théo de nouveau infidèle à Cassandra

Entre disputes, crises de jalousie et remises en question, l'aventure de Cassandra et Théo est pas mal compliquée : ils sont d'ailleurs clairement au bord de la rupture dans les épisodes actuels. On sait déjà que la situation va s'arranger car le couple a finalement survécu à La Villa des Coeurs Brisés 6. Une bonne nouvelle... suivie d'une mauvaise : le pote de Tristan et Anthony a de nouveau dérapé ! Oui, encore une fois, malheureusement.

Alors que Cassandra venait de passer une belle journée en amoureux avec Théo, elle s'est exprimée le soir même pour balancer qu'elle avait découvert des messages privés entre son petit ami et une mystérieuse fille : "Quand vous êtes en couple et que la personne à qui vous parlez sait que vous êtes en couple, est-ce que vous avez le droit de lui envoyer une photo de son c*l et dire que c'est pas légal ? (...) Je vous mets en situation, je suis en couple, j'envoie la b*te d'un mec à un mec et je lui dis 'c'est pas légal' d'avoir une te*b comme ça."

"Les gros dalleux, mettez-vous avec des grosses chiennes"

En pleurs et énervée, l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5 pousse ensuite un coup de gueule : "C'est normal ou c'est moi la folle ? Les gros dalleux de mecs comme vous, mettez-vous avec des grosses chiennes. Ne vous mettez pas avec des filles respectables, qui vous font à manger, qui vous respectent et vous donnent tout l'amour du monde. Mettez-vous avec des grosses chiennes en fait."

A bout, Cassandra confie : "Je me sens moche, nulle, je me compare sans cesse. Oser me dire 'mais je ne peux pas te dire que je parle à untelle car tu vas mal le prendre'. Ah oui, pardon de me le prendre, d'envoyer un c*l. Me dire 'si je veux te tromper j'ai qu'à sortir et le faire'. Ah oui, mais vas-y, fais-le, c'est pareil. Arrête de rester avec une fille alors que tu en veux 50 (...) Cette fois-ci, je ne le protège plus (...) Je suis sûre, il a un problème dans sa tête. Je suis anéantie ce soir."

De son côté, Théo ne s'est pas exprimé sur le sujet. Les internautes, eux, se demandent si sa copine va lui pardonner une nouvelle fois : "J'en ai marre de passer pour la folle, qu'on me dise que ce n'est rien. Je suis triste, j'ai plus personne. Croyez-moi, je l'aime plus que tout, mais je me détruis à être dans une relation basée sur le mensonge et l'irrespect", a balancé Cassandra.